"Корабель сорому": британська армія супроводила "Кузнєцова" Ла-Маншем (відео)

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зображення, опубліковані британським міністерством оборони, показують літаки британських ВВС "Тайфун" і фрегат "Сент-Олбанс", які супроводжували "Адмірала Кузнєцова" і судна підтримки в Ла-Манші, коли вони йшли до Північного моря.

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"Ми будемо уважно стежити за "Адміралом Кузнєцовим" по мірі пересування назад в Росію, це корабель сорому, місія якого полягала в тому, щоб продовжити страждання сирійського народу", - йдеться в заяві міністра оборони Британії Майкла Феллона.

Як повідомляв УНІАН, міноборони РФ приступив до скорочення угруповання військ в Сирії згідно з рішенням російського президента Володимира Путіна, першою зону конфлікту залишає авіаносна група ВМФ РФ на чолі з бідолашним авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".