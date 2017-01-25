"Корабель сорому": британська армія супроводила "Кузнєцова" Ла-Маншем (відео)
Британські збройні сили супроводжували російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" під час переходу поблизу Великобританії, де він йшов з Сирії.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Зображення, опубліковані британським міністерством оборони, показують літаки британських ВВС "Тайфун" і фрегат "Сент-Олбанс", які супроводжували "Адмірала Кузнєцова" і судна підтримки в Ла-Манші, коли вони йшли до Північного моря.
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"Ми будемо уважно стежити за "Адміралом Кузнєцовим" по мірі пересування назад в Росію, це корабель сорому, місія якого полягала в тому, щоб продовжити страждання сирійського народу", - йдеться в заяві міністра оборони Британії Майкла Феллона.
Як повідомляв УНІАН, міноборони РФ приступив до скорочення угруповання військ в Сирії згідно з рішенням російського президента Володимира Путіна, першою зону конфлікту залишає авіаносна група ВМФ РФ на чолі з бідолашним авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".