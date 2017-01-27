Танці дракона і грандіозні феєрверки: у Китаї щосили готуються до року червоного півня (відео)
14:23, 27 січня 2017Світ
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Його крик чути за два кілометри, він вміє сумувати і розрізняє геометричні фігури. А як предка має тиранозавра - найбільшого хижака всіх часів. Символ цього року - півень - птиця з характером.
За східним календарем 2017 буде роком червоного вогняного півня / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У китайців новий рік півня повноправно настане 28 січня.
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30 артистів на південному заході країни станцювали унікальний танець дракона.
Все це супроводжувалося грандіозними феєрверками.
Відразу в декількох провінціях влада обіцяє влаштувати величезні світлові і музичні шоу. Народні танці і пісні вже підготували півтори тисячі артистів.
У китайців новий рік півня повноправно настане 28 січня
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