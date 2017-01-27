Танці дракона і грандіозні феєрверки: у Китаї щосили готуються до року червоного півня (відео)

Його крик чути за два кілометри, він вміє сумувати і розрізняє геометричні фігури. А як предка має тиранозавра - найбільшого хижака всіх часів. Символ цього року - півень - птиця з характером.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. У китайців новий рік півня повноправно настане 28 січня. Читайте такожАвіакатастрофа затьмарила День Австралії (відео) 30 артистів на південному заході країни станцювали унікальний танець дракона. Все це супроводжувалося грандіозними феєрверками. Відразу в декількох провінціях влада обіцяє влаштувати величезні світлові і музичні шоу. Народні танці і пісні вже підготували півтори тисячі артистів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter