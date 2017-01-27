Танці дракона і грандіозні феєрверки: у Китаї щосили готуються до року червоного півня (відео)

14:23, 27 січня 2017
Світ
265 0

Його крик чути за два кілометри, він вміє сумувати і розрізняє геометричні фігури. А як предка має тиранозавра - найбільшого хижака всіх часів. Символ цього року - півень - птиця з характером.

За східним календарем 2017 буде роком червоного вогняного півня /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У китайців новий рік півня повноправно настане 28 січня.

Читайте такожАвіакатастрофа затьмарила День Австралії (відео)

30 артистів на південному заході країни станцювали унікальний танець дракона.

Все це супроводжувалося грандіозними феєрверками.

Відразу в декількох провінціях влада обіцяє влаштувати величезні світлові і музичні шоу. Народні танці і пісні вже підготували півтори тисячі артистів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Китай#Новий рік#півень