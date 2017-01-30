Премія Гільдії кіноакторів: Емма Стоун стала найкращою актрисою, Райан Гослінг залишився без нагороди (фоторепортаж)

Кращою актрисою художнього фільму стала Емма Стоун за роль у мюзиклі "Ла-Ла Ленд", який представлений у рекордних 14 номінаціях на премію "Оскар". Її партнер Райан Гослінг з церемонії пішов без нагороди - статуетку за кращу чоловічу роль отримав Дензел Вашингтон за роботу у фільмі "Огорожі".

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Одразу кілька акторів на врученні премії виступили з критикою політики нового президента Дональда Трампа, зазначає Російська служба Бі-бі-сі. Зокрема, Джулія Луї-Дрейфус, отримавши нагороду за найкращу жіночу роль у телевізійній комедії, заявила, що як дочка французького єврея, який утік від нацистів, вона може охарактеризувати обмеження на в'їзд у США лише як "ганебні і неамериканські".

Найкращим акторським складом стали учасники стрічки "Приховані фігури" - це драма режисера Теда Мелфі про групу афроамериканських жінок, які робили математичні розрахунки для НАСА, необхідні для першої космічної місії.

Кращим акторським складом в теледрамі, за версією Гільдії, став фантастичний серіал "Дуже дивні справи" - головні ролі в серіалі виконали діти.

Кращим акторським складом у комедійному серіалі Гільдія визнала акторів серіалу "Помаранчевий - хіт сезону".

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого в США пройде церемонія нагородження премією "Оскар".