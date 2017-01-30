Стівен Кінг назвав Трампа "хуліганом, який псує дорогу машину"

"Уявіть хулігана, який насипає цукор в бензобак дорогої та акуратної машини. Трамп - це хуліган. Америка - це машина", - написав Кінг у себе в Twitter.

Imagine a hooligan pouring sugar into the gas tank of an expensive and well-maintained car. Trump is that hooligan. America is that car. — Stephen King (@StephenKing) January 29, 2017

Стівен Кінг - автор багатьох популярних романів, десятки його робіт лягли в основу екранізацій, зокрема, "Воно", "Зелена миля", "Втеча з Шоушенка", "Туман" і інші.

Як повідомляв УНІАН, з критикою на адресу Трампа виступили кілька діячів кіно і телебачення на церемонії вручення премій Гільдії кіноакторів США.