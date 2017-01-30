Стівен Кінг назвав Трампа "хуліганом, який псує дорогу машину"

14:27, 30 січня 2017
Світ
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Популярний американський письменник Стівен Кінг виступив з лаконічною критикою на адресу президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп / REUTERS

"Уявіть хулігана, який насипає цукор в бензобак дорогої та акуратної машини. Трамп - це хуліган. Америка - це машина", - написав Кінг у себе в Twitter.

Стівен Кінг - автор багатьох популярних романів, десятки його робіт лягли в основу екранізацій, зокрема, "Воно", "Зелена миля", "Втеча з Шоушенка", "Туман" і інші.

Як повідомляв УНІАН, з критикою на адресу Трампа виступили кілька діячів кіно і телебачення на церемонії вручення премій Гільдії кіноакторів США.

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Теги: #США#Трамп