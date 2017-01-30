Уряд Іраку попросить Трампа переглянути "помилкове рішення" про заборону в'їзду до США
Іракський парламент закликав уряд країни «вжити відповідних заходів» проти США через посилення міграційної політики. Про це повідомив представник парламенту.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Повідомляється, що підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про заборону в'їзду в країну громадян Іраку та шести інших країн із мусульманською більшістю викликало негативну реакцію в Іраку, в якому перебувають понад 5 тис. військовослужбовців США для боротьби з ІДІЛ.
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В уряді Іраку раніше заявили, що міністр закордонних справ країни планує зустрітися з послом США "в понеділок або вівторок», щоб висловити тривогу у зв'язку з рішенням Трампа.
"Необхідно, щоб нова американська адміністрація переглянула це помилкове рішення," - йдеться в повідомленні МЗС.
Наголошується, що прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді до теперішнього часу на заборону не відреагував.