Уряд Іраку попросить Трампа переглянути "помилкове рішення" про заборону в'їзду до США

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про заборону в'їзду в країну громадян Іраку та шести інших країн із мусульманською більшістю викликало негативну реакцію в Іраку, в якому перебувають понад 5 тис. військовослужбовців США для боротьби з ІДІЛ.

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В уряді Іраку раніше заявили, що міністр закордонних справ країни планує зустрітися з послом США "в понеділок або вівторок», щоб висловити тривогу у зв'язку з рішенням Трампа.

"Необхідно, щоб нова американська адміністрація переглянула це помилкове рішення," - йдеться в повідомленні МЗС.

Наголошується, що прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді до теперішнього часу на заборону не відреагував.