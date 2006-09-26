Саакашвілі: Завтра Кодорська ущелина одержить нову офіційну назву

27 вересня за рішенням президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ Кодорська ущелина одержує нову офіційну назву - Верхня Абхазія.

"Завтра Кодорська ущелина одержить свою нову офіційну назву - Верхня Абхазія. Таке рішення ухвалив я у зв`язку з 13-ми роковинами окупації Сухумі і загалом Абхазії", - заявив М.СААКАШВІЛІ на прес-конференції сьогодні увечері, повідомляє РІА «Новости».

За його словами, відтепер всі іноземні дипломати, які беруть участь в процесі грузино-абхазького врегулювання і відвідують Тбілісі та Сухумі, відвідуватимуть селище Чхалта, де тимчасово розташована адміністрація так званого "уряду Абхазії у вигнанні".

"Відтепер в офіційному протоколі всіх дипломатів, які побувають у Тбілісі та Сухумі, буде записано про необхідність зустрічі з легітимним керівництвом Абхазії, тимчасово розташованим у Чхалта", - сказав президент.