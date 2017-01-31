Підозрюваному у вбивстві шести людей в мечеті Квебеку пред'явили звинувачення

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

27-річний студент французького походження звинувачується у вбивстві шести людей і спробі вбивства п'яти осіб. Незабаром він постане перед міським судом Квебеку.

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П'ять людей з важкими пораненнями перебувають у лікарнях. Медики на місці надали допомогу ще 12 потерпілим, які отримали легкі поранення.

За даними CBC News, Біссоннет вивчав політологію і антропологію в Університеті Лаваля. Кампус навчального закладу розташований в 3 км від мечеті, в якій сталася стрілянина.

Разом з Біссоннеттом відразу після нападу був затриманий чоловік марокканського походження Мохаммед Хадір. Зараз він проходить у справі як свідок.

Видання Montreal Gazzett повідомляє, що Біссоннет, згідно з його сторінкою в Facebook, нараджався на Хелловін костюм смерті з косою. Зараз його сторінка не доступна.

Також повідомляється, що в соціальній мережі він був підписаний на президента США Дональда Трампа і лідера французького "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Як повідомляв УНІАН, шість осіб загинули в результаті стрілянини в мечеті в канадській провінції Квебек.