У Нідерландах вирішили вручну рахувати голоси на виборах до парламенту
01:14, 02 лютого 2017Світ
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Уряд Нідерландів вирішив тимчасово відмовитися від комп'ютерного підрахунку голосів на виборах до парламенту в березні цього року.
Ілюстрація / REUTERS
Таке рішення прийнято через можливі кібератаки, передає LB.ua з посиланням на Associated Press.
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Міністр закордонних справ країни Рональд Пластерк заявив, що наявні системи обробки голосів вже застаріли і можуть піддатися зламуванню хакерами.
У зв'язку з цим підрахунок бюлетенів на виборчих дільницях буде вестись вручну.
Міністр підкреслив, що "не можна допустити ніякого впливу на результати (виборів - ред.)".
Вибори в парламент Нідерландів намічені на 15 березня.
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