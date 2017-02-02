У Нідерландах вирішили вручну рахувати голоси на виборах до парламенту

01:14, 02 лютого 2017
Світ
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Уряд Нідерландів вирішив тимчасово відмовитися від комп'ютерного підрахунку голосів на виборах до парламенту в березні цього року.

REUTERS

Таке рішення прийнято через можливі кібератаки, передає LB.ua з посиланням на Associated Press.

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Міністр закордонних справ країни Рональд Пластерк заявив, що наявні системи обробки голосів вже застаріли і можуть піддатися зламуванню хакерами.

У зв'язку з цим підрахунок бюлетенів на виборчих дільницях буде вестись вручну.

Міністр підкреслив, що "не можна допустити ніякого впливу на результати (виборів - ред.)".

Вибори в парламент Нідерландів намічені на 15 березня.

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Теги: #вибори#Нідерланди