У Нідерландах вирішили вручну рахувати голоси на виборах до парламенту

Таке рішення прийнято через можливі кібератаки, передає LB.ua з посиланням на Associated Press.

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Міністр закордонних справ країни Рональд Пластерк заявив, що наявні системи обробки голосів вже застаріли і можуть піддатися зламуванню хакерами.

У зв'язку з цим підрахунок бюлетенів на виборчих дільницях буде вестись вручну.

Міністр підкреслив, що "не можна допустити ніякого впливу на результати (виборів - ред.)".

Вибори в парламент Нідерландів намічені на 15 березня.