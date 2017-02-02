Associated Press повідомило про погрози Трампа ввести війська у Мексику, офіційні особи заперечують

"У вас там повно поганих хлопців. Ви докладає мало зусиль, щоб зупинити їх. Вважаю, що ваші військові бояться, а наші — ні, тому я можу надіслати їх, щоб подбати про це», — наводить агентство слова Трампа під час бесіди, яка відбулася у минулу п'ятницю, 28 січня.

Читайте такожБільшість американців незадоволені першим тижнем роботи Трампа – соцопитування

Варто зазначити, що зі стенограми агентства не зовсім зрозуміло, кого саме Трамп назвав «поганими хлопцями». Так, мексиканське видання Aristegui Notícias оприлюднило іншу частину бесіди, з якої випливає, що Трамп мав на увазі торговців наркотиками, пише Сноб.

Білий дім і Мехіко відкидають повідомлення про те, що Трамп в розмові з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто пригрозив відправити в країну американських військових, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Міністерство закордонних справ Мексики і Білий дім стверджують, що опублікована стенограма телефонної розмови Трампа та його мексиканського колеги є неточною.

Читайте такожТрамп: Планування будівництва стіни на кордоні з Мексикою "почнеться негайно"

Прес-секретар президента Мексики Едуардо Санчес заявив, що Трамп висловлював невдоволення в поважній манері, а також не погрожував відправкою військових в країну.

"Це абсолютно невірно, що президент США погрожував відправити війська в Мексику", - сказав Едуардо Санчес в інтерв'ю радіо Formula.

Нагадаємо, Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і жорсткості політики стосовно нелегальних мігрантів.