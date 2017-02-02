МЗС Грузії обіцяє, що жителі окупованих Абхазії та Осетії зможуть користуватися "безвізом"
Скасування віз на в'їзд до Євросоюзу для громадян Грузії торкнеться жителів окупованих Росією Південної Осетії і Абхазії.
Про це заявив глава МЗС Грузії Михаїл Джанелідзе, його цитує Georgia Today.
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За його словами, грузинський уряд також запропонує переваги лібералізації візового режиму жителям окупованих грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.
Як повідомлялося, 2 лютого Європейський парламент проголосував за введення безвізового режиму з Грузією. За відповідне рішення сьогодні на пленарному засіданні ЄП проголосували 553 депутати, проти - 66, 28 - утрималися. Рішення ще має затвердити Рада Європейського Союзу.
Нагадаємо, в ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія.
В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.
Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинули понад 400 людей, більше 2 тисяч були поранені.