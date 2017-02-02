МЗС Грузії обіцяє, що жителі окупованих Абхазії та Осетії зможуть користуватися "безвізом"

Про це заявив глава МЗС Грузії Михаїл Джанелідзе, його цитує Georgia Today.

Читайте такожМЗС Білорусі відреагувало на створення прикордонної зони: Росія не попереджала

За його словами, грузинський уряд також запропонує переваги лібералізації візового режиму жителям окупованих грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Як повідомлялося, 2 лютого Європейський парламент проголосував за введення безвізового режиму з Грузією. За відповідне рішення сьогодні на пленарному засіданні ЄП проголосували 553 депутати, проти - 66, 28 - утрималися. Рішення ще має затвердити Рада Європейського Союзу.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія.

В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинули понад 400 людей, більше 2 тисяч були поранені.