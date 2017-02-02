Європарламент проголосував за введення безвізового режиму з Грузією

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, за відповідне рішення сьогодні на пленарному засіданні ЄП проголосували 553 депутати, проти – 66, 28 утрималися.

Рішення ще має затвердити Рада Європейського Союзу.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, цитуючи доповідача з питань надання «безвізу» Грузії, грузини можуть подорожувати без візи "точно до кінця березня".

the European Parliament have voted in favour of visa lib for #Georgia. 553 for, 66 against, 28 abstained — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 февраля 2017 г.

the EP rapporteur on #Georgia visa lib @GabrielMariya: "Georgians can travel visa free definitely before the end of March" — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 февраля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, рішення про дату запровадження безвізового режиму з ЄС для українців прийматиметься в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Європейської ради та Європарламенту. 15 грудня 2016 року Європарламент схвалив пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС. Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що очікує на схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами у лютому-березні, що необхідно для початку міжінституційних переговорів щодо скасування віз для українців. Він також пояснив, чому Грузія отримає «безвіз» раніше за Україну.

"Процес для Грузії розпочався раніше. Тож таким чином, рішення щодо Грузії ухвалили дещо раніше. У цьому немає якогось політичного підгрунтя, запевняю вас. По-суті, нема ніяких проблем – всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткі терміни до ЄС без віз", - сказав посол.