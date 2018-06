Європарламент проголосував за введення безвізового режиму з Грузією

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, за відповідне рішення сьогодні на пленарному засіданні ЄП проголосували 553 депутати, проти – 66, 28 утрималися.

Рішення ще має затвердити Рада Європейського Союзу.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, цитуючи доповідача з питань надання «безвізу» Грузії, грузини можуть подорожувати без візи "точно до кінця березня".

the European Parliament have voted in favour of visa lib for #Georgia. 553 for, 66 against, 28 abstained