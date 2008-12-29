Ізраїльські літаки бомблять будівлю МВС у Газі
11:18, 29 грудня 2008Світ
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Її контролює ХАМАС
Ізраїльські літаки бомблять будівлю Міністерства внутрішніх справ у секторі Газа, що контролється ХАМАС.
Як пише Газета.ruз посиланням на Reuters, це перше бомбардування урядової будівлі з моменту початку військової операції в Газі.
Повідомлень про жертви або руйнування поки що не надходило.
Як повідомляв УНІАН, ізраїльські війська третій день поспіль завдають авіаударів по сектору Газа. В результаті бомбардувань 310 чоловік загинули і майже 700 поранені.
Ізраїль заявляє, що атакує бойовиків ХАМАС, які обстрілюють ракетами його територію.
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