Ізраїльські літаки бомблять будівлю МВС у Газі

Ізраїльські літаки бомблять будівлю Міністерства внутрішніх справ у секторі Газа, що контролється ХАМАС.

Як пише Газета.ruз посиланням на Reuters, це перше бомбардування урядової будівлі з моменту початку військової операції в Газі.

Повідомлень про жертви або руйнування поки що не надходило.

Як повідомляв УНІАН, ізраїльські війська третій день поспіль завдають авіаударів по сектору Газа. В результаті бомбардувань 310 чоловік загинули і майже 700 поранені.

Ізраїль заявляє, що атакує бойовиків ХАМАС, які обстрілюють ракетами його територію.