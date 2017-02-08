ЄС засудив легалізацію Ізраїлем поселень на землях палестинців

Про це заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні у вівторок, 7 лютого, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх справ.

Читайте такожІзраїль продовжить будувати поселення на Західному березі Йордану - міністр Беннетт

За словами Могеріні, закон легалізує порушення права на власність палестинців, а також практично дає дозвіл на конфіскацію приватних земель палестинців, які мешкають на окупованій Ізраїлем території. Зазначається, що рішення Кнесету "переступає новий та небезпечний поріг". Також Могеріні вказує на те, що цей крок суперечить попереднім зобов'язанням ізраїльського уряду та є незаконним згідно з міжнародним правом.

Могеріні наголосила, що, відповідно до ухваленої в грудні 2016 року резолюції Ради Безпеки ООН, "ЄС важає ізраїльські поселення на окупованих палестинських територіях незаконними за міжнародним правом". За її словами, ці поселення загрожують життєздатності варіанту "дві держави для двох народів" та закликала керівництво Ізраїлю утриматися від імплементації закону.

Водночас у міністерстві закордонних справ Німеччини заявили про розчарування внаслідок ухвалення Кнесетом цього закону. "Довіра, яку ми мали до заяв ізраїльського уряду про створення двох держав як варіанту вирішення (Близькосхідного конфлікту. - Ред.), надовго похитнулася", - йдеться в оприлюдненій 7 лютого заяві німецького зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, ізраїльський парламент 6 лютого більшістю голосів ухвалив у другому і третьому читаннях законопроект, що легалізує будівлі, зведені на землях палестинських арабів. Законопроект підтримали 60 депутатів Кнесету, проти проголосували 52. Один з ініціаторів закону Бецалель Смотріч із партії «Байт Ієгуди» назвав день голосування історичним.