У парламенті Румунії провалився вотум недовіри уряду

Про це повідомляє Reuters.

Вотум недовіри провалився, оскільки керівна Соціал-демократична партія і її союзники партія ALDE і партія етнічних угорців UDMR, які містять за собою 61% місць у парламенті, утрималися від голосування.

Для оголошення вотуму недовіри потрібні були 233 голоси, або половина депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, кілька сотень тисяч людей 5 лютого вийшли на акції протесту в Румунії, незважаючи на те, що уряд вже скасував скандальний указ, який спровокував мітинги.

Акції протесту в Румунії стали найбільшими з часу падіння комуністичного режиму в 1989 році. Указ повинен був вступити в силу 10 лютого. Він міг би захистити десятки політичних діячів, звинувачених у корупції.