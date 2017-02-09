Три людини загинули внаслідок вибуху на заводі в США

00:35, 09 лютого 2017
Світ
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На одному з підприємств на заході штату Луїзіана (США) стався потужний вибух.

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Про це пише ABC News.

В результаті інциденту загинули щонайменше три особи, кілька людей отримали поранення. Щонайменше одна особа вважається зниклою безвісти.

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Інцидент стався в другій половині дня в місті Борегард на території підприємства Packaging Corporation of America.

Причина вибуху з'ясовується.

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Теги: #вибух