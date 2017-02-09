Три людини загинули внаслідок вибуху на заводі в США

На одному з підприємств на заході штату Луїзіана (США) стався потужний вибух.

Про це пише ABC News. В результаті інциденту загинули щонайменше три особи, кілька людей отримали поранення. Щонайменше одна особа вважається зниклою безвісти. Читайте такожУ Китаї прогримів потужний вибух на нелегальному заводі з виготовлення феєрверків, є загиблі Інцидент стався в другій половині дня в місті Борегард на території підприємства Packaging Corporation of America. Причина вибуху з'ясовується.

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