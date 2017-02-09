Росія відправила до Сирії 50 балістичних ракет - Fox News

Американські офіційні особи повідомили Fox News, що Росія доставила в сирійський порт Тартус 50 ракет тактичного комплексу "Точка", передає РБК.

За останні два дні Росія поставила Сирії 50 балістичних ракет малої дальності (БРМД).

Читайте такожРосія перекине в Сирію надсучасні ракетні комплекси С-400

За інформацією телеканалу, в сирійський порт Тартус були доставлені ракети комплексу «Точка» («Точка-У»), який у НАТО називають SS-21 Scarab A («Скарабей»). Fox News зазначає, що це постачання ракет з Росії до Сирії стало найбільшим.

Крім того, в сюжеті Fox News кажуть, що нещодавно з російської авіабази в Сирії було запущено шість балістичних ракет по позиціях бійців опозиції. Яке угрупування саме зазнало удару, телеканал не повідомляє.

Раніше, 12 січня, Fox News повідомив, що Росія перекинула в Сирію чотири літаки Су-25 на свою базу. Наголошується, що це відбулося незважаючи на доручення президента Росії Володимира Путіна скоротити військову присутність в Сирії.