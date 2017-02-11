У Шотландії в хімчистці загубили 150-літню весільну сукню

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, 29-річна Тесс Ньюелл вийшла заміж у червні, у вересні відправила сукню в чистку, а в жовтні хімчистка закрилася.

"Коли я заручилася, моя бабуся сказала мені: у мене є сукня, яке належить родині з 1870 року, вона на горищі, я хочу, щоб ти його одягла", - розповідає жінка.

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"Я завжди любила старовинні речі, і для мене було величезною честю одягти його в день весілля. Це було приголомшливо, коли я відкрила коробку, вона було загорнуте в цигарковий папір. Вона трохи пожовкла, і я віддала її в чистку", - говорить Ньюелл.

Вона попросила батька знову віднести сукню в хімчистку у вересні після весілля.

"Йому сказали, що це займе від восьми до 10 тижнів, і моя мама подумала, що це занадто багато, але ми погодилися", - розповідає жінка.

"Він дзвонив і перевіряв, чи готове вона, і вони говорили ні, і в підсумку він пішов в хімчистку два дні тому, і з жахом побачив табличку, де говорилося, що вона збанкрутувала", - сказала шотландка.

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"Коли мама зателефонувала і сказала мені, ми проплакали багато часу. Для нашої родини це так сумно, і ми сподіваємося, що хто-небудь знає, де вона, і зможе повернути його нам", - додала вона.

Дівчина також з'їздила за адресою, де зареєстрований власник хімчистки, однак виявилося, що будинок також був вилучений.

Тепер постраждала родина збирається звертатися в поліцію.