У Путіна не змогли уточнити умови, які повинні "дозріти" для звільнення Сенцова

У Кремлі не змогли уточнити умови, які повинні «дозріти» для звільнення незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Зокрема, на прохання УНІАН уточнити, які умови повинні «дозріти» для звільнення Сенцова, про що раніше говорив президент РФ, його прес-секретар Дмитро Пєсков сказав, що нічого до слів Володимира Путіна додати не може.

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«Не міг би (уточнити умови – УНІАН). Йдеться про судове рішення, на що вказував президент, конкретику ніяку президент не наводив. Більше сказати і розкрити не можу. Президент досить точно виклав свою точку зору», - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня на спільному засіданні Ради з культури і мистецтва та Ради з російської мови російський режисер Олександр Сокуров закликав Путіна звільнити Сенцова.

У відповідь Путін заявив, що для звільнення українського режисера повинні «дозріти певні умови».

«По-християнськи діяти в цій справі ми не можемо, повинні керуватися рішенням суду. Ми живемо в правовій державі, такі питання мають вирішуватися судовою системою», - сказав Путін.

За його словами, Сенцов засуджений не за творчість, а «присвятив своє життя терористичній діяльності».

При цьому Сокуров зазначив, що Сенцов не зміг зрозуміти «складності і хитросплетіння політичного моменту».

«Справа зовсім не в його позиції, справа зовсім не в тому, що він думає з приводу подій, які відбулися в Криму. Справа в його намірах і в підготовці протиправних дій, внаслідок яких могли постраждати наші з вами громадяни», - заявив Путін.

Він стверджує, що діяти в цій ситуації без рішення суду неможливо. За його словами, «рішення суду відбулося» та «є певні правила і норми, якими ми можемо скористатися, але для цього потрібно, щоб дозріли відповідні умови».

Довідка УНІАН. Українського режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, проте Росія відмовила в їхній екстрадиції.