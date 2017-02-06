Росія відмовилась видати українських політв'язнів Сенцова і Кольченка: вважає їх своїми громадянами (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов.

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"Це "громадянство" було примусово нав'язане усім кримчанам одночасно з анексією Криму. Обидві ці дії Росії є нікчемним за міжнародним правом", - йдеться у його повідомленні.

Пєтухов запевнив, що Україна буде домагатися повернення політв'язнів через міжнародні організації, що мають вплив на Росію, а також у рамках позовів, поданих до Європейського суду з прав людини.

Довідка УНІАН. Українського режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Обидва вину не визнали. В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, проте Росія відмовила в їхній екстрадиції.