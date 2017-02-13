Мюзикл "Ла-Ла Ленд" став тріумфатором на врученні престижної кінопремії "Бафта"

Під час урочистої церемонії, що пройшла в неділю, 12 лютого, в Лондоні, "Ла-Ла Ленд" отримав нагороду як кращий фільм.

Про це повідомляє DW.

Крім цього, призами були відзначені режисер мюзиклу Дем'єн Шазелл і актриса Эммма Стоун як виконавиця головної ролі. Ще дві премії дісталися "Ла-Ла Ленд" за кращу операторську роботу і кращу музику.

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Кращим британським фільмом названо "Я, Деніел Блейк", а премію кращому акторові отримав Кейсі Аффлек за роботу у фільмі "Манчестер біля моря". Цей же фільм був відзначений у номінації "кращий оригінальний сценарій". Німецький фільм "Тоні Эрдманн" (Toni Erdmann), номінований на премію "найкращий неангломовний фільм", призом відзначений не був. У цій категорії лауреатом став угорський фільм "Син Саула" про події 1944 року в Освенцімі.

Премія BAFTA вважається однією з найпрестижніших у світі. Як свідчить статистика, її лауреати з високою часткою ймовірності отримують премію американської кіноакадемії "Оскар". Фільм "Ла-Ла Ленд" номінований на "Оскар" у 14 номінаціях, в тому числі у всіх найбільш престижних.