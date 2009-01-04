Ізраїльські війська ведуть наступ у п'яти напрямках

Ізраїльські війська розділили в неділю навпіл сектор Газа, дійшовши в центрі анклава від східного кордону до узбережжя Середземного моря, передає кореспондент РІА “Новости”.

Наступ, що почався напередодні ввечері, розвивається по п`ятьох напрямках. Війська діють у межах або околицях північних міст Бейт-Ханун, Бейт-Лахія і Джебалія, в прикордонному з Єгиптом місті Рафах, у південних і східних передмістях міста Гази.

Кореспондент РІА "Новости" спостерігав ізраїльські танки, які вийшли до моря південніше Гази, по суті, розрізавши палестинський анклав на дві частини. За непідтвердженими даними, такий же прорив був здійснений північніше Гази - найбільшого палестинського міста з населенням 700 тисяч осіб.

Офіційні відомості про палестинські втрати - дев`ятеро вбитих, проте місцева влада визнає, що ця цифра не відображає реальної картини. Прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомляє про десятки бойовиків, убитих чи поранених в зіткненнях з наступаючими військами.

З ізраїльського боку є 30 поранених військовослужбовців, двоє з них - тяжко.

Метою операції військові оголосили знищення інфраструктури палестинських угруповань і захоплення районів, звідки бойовики ведуть ракетний обстріл Ізраїлю.