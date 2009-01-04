Ізраїль не припинить операцію проти ХАМАС

Ізраїль не зупинятиме наземну операцію проти руху "Хамас", заявив ізраїльський президент Шимон Перес в інтерв`ю одному з американських телеканалів. "Ми не збираємося ні окуповувати сектор Газа, ні крушити "Хамас", але маємо намір знищити тероризм", - наголосив ізраїльський лідер. "Ми не припустимо, щоб "Хамас" продовжував обстріл", - зазначив Ш.Перес і додав, що "Хамас потребує доброго уроку", передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на SkyNews.