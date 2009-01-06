Барак Обама вибрав кандидатуру майбутнього глави ЦРУ

Новообраний президент США Барак Обама запропонував кандидатуру Леона Панетти на пост директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Л.Панетта під час президентства Білла Клінтона займав пост голови адміністрації Білого дому, передає телеканал NBC.

Нагадаємо, місце глави ЦРУ було останньою крупною вакансією, кандидат на яку в новій адміністрації США до останнього часу був не відомий.

Нагадаємо, що Б.Обама, котрий отримав перемогу на президентських виборах 4 листопада, продовжує формувати свою команду. Ключові позиції вже визначені: державним секретарем в адміністрації Б.Обами стане його колишня суперниця на виборах Х.Клінтон, а на пост міністра фінансів вибраний голова Федерального резервного банку Нью-Йорка Тімоті Гейтнер.

Цікаво, що міністром оборони в новій адміністрації залишиться Роберт Гейтс, чиї стратегічні погляди відрізняються від поглядів Б.Обами. Зокрема, глава Пентагону недавно заявив, що США повинні зайнятися модернізацією свого ядерного потенціалу замість скорочення.

РБК