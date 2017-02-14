У низці регіонів Індонезії заборонили День святого Валентина: поліція провела масове вилучення презервативів

Про це повідомляє The Independent.

В рамках виконання приписів поліція в місті Макасар і на острові Сулавесі провела масове вилучення презервативів з прилавків магазинів. Місцева влада вказала на те, що реалізація контрацептивів велася безконтрольно. Відтепер працівникам мінімаркетів заборонено продавати їх підліткам і молодим людям.

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C 2012 року святкування Дня святого Валентина заборонено місцевою духовною владою країни. У Сурабаї, другому за величиною місті Індонезії, влада заборонила відзначати це свято в стінах і за межами школи.

Тим не менш більшість мусульман країни терпимо ставляться до цього свята. Воно придбало особливу популярність у столиці країни Джакарті, де на день закоханих компанії пропонують клієнтам особливі знижки та умови.