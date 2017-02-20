Для Путіна збирають психологічне досьє на Трампа - NBC News

Про це заявив екс-заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Федоров, передає NBC News.

Серед попередніх висновків досьє - новий американський лідер ризиковий, але може бути й наївним. У повідомленні йдеться, що це має допомогти Путіну підготуватися до зустрічі з президентом США, дату якої ще не визначено.

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"Дуже серйозна підготовча робота ведеться в Кремлі, в тому числі й на папері - на семи сторінках описано психологічний портрет Трампа, в основному протягом останніх тижнів", - зазначив Федоров.

Крім того, за його словами, досьє регулярно переглядається. Також екс-заступник міністра закордонних справ Росії додав, що багато хто в Кремлі вважав, що Трамп розглядав президентство як бізнес.

Раніше у Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін зустрінуться на саміті G20 у липні в Німеччині, а щодо інших зустрічей «конкретики немає».