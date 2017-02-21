У передмісті Стокгольма поліція відкрила вогонь через масові заворушення

Як передає РБК, увечері в понеділок в районі Ринкебю на півночі шведської столиці почалися масові заворушення.

Десятки бунтівників підпалювали автомобілі і грабували магазини.

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На місце події були викликані загони поліції. Учасники заворушень почали закидати їх камінням, у відповідь на що поліцейські зробили попереджувальні постріли.

Всього, за даними поліції, було спалено вісім автомобілів. Постраждали дві людини, у тому числі власник магазину, який намагалися пограбувати нападники.

ЗМІ також повідомляють, що учасники заворушень - іммігранти, і заворушення спалахнули після того, як співробітники поліції спробували затримати одного з них.