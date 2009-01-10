Обама призначив директора ЦРУ і голову національної розвідки США (фото)
00:56, 10 січня 2009Світ
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Обидва не були причетні до спецслужб
Обраний президент США Барак Обама у п`ятницю призначив директора ЦРУ і голову національної розвідки, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.
|Леон Панетта (ліворуч), Барак Обама і Денніс Блер. Фото Reuters
Директором ЦРУ, як і очікувалося, стане Леон Панетта - колишній керівник адміністрації президента Клінтона, а посаду голови національної розвідки займе адмірал у відставці Денніс Блер.
І Панетта, і Блер, зазначають аналітики, раніше не були безпосередньо причетні до роботи розвідслужб. Вибір саме їх кандидатур, вважають аналітики, можна розцінювати, як намір Обами відійти від політики, що її проводив Джордж Буш.
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