Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ звинуватив Росію в "агресії" проти Східної Європи.

Як передає радіо “Свобода”, про це він сказав, виступаючи на засіданні уряду Грузії.

Зокрема, коментуючи ситуацію навколо постачання російського газу до України і до Європи, М.СААКАШВІЛІ заявив, що у Східній Європі - Софії, Белграді, Києві та інших містах - склалася катастрофічна ситуація.

"У серпні ми зазнали російської агресії. Зараз об`єктом агресії іншими способами стала вся Східна Європа, і це результат політики умиротворення Росії, що здійснюється впродовж кількох років", - заявив М.СААКАШВІЛІ.