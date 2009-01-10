Саакашвілі звинуватив Росію в агресії проти Східної Європи
10:09, 10 січня 2009Світ
2617
"...і це результат політики умиротворення"
Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ звинуватив Росію в "агресії" проти Східної Європи.
Як передає радіо “Свобода”, про це він сказав, виступаючи на засіданні уряду Грузії.
Зокрема, коментуючи ситуацію навколо постачання російського газу до України і до Європи, М.СААКАШВІЛІ заявив, що у Східній Європі - Софії, Белграді, Києві та інших містах - склалася катастрофічна ситуація.
"У серпні ми зазнали російської агресії. Зараз об`єктом агресії іншими способами стала вся Східна Європа, і це результат політики умиротворення Росії, що здійснюється впродовж кількох років", - заявив М.СААКАШВІЛІ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter