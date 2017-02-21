На знаменитому карнавалі в Німеччині посміються над Трампом (фоторепортаж)

Сезон триває до вуличного карнавалу, який на цей раз відзначатиметься 23-28 лютого, повідомляє DW.

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Кульмінація традиційно припадає на так званий "скажений понеділок", в нинішньому сезоні - 27 лютого.

Неодмінним атрибутом великих походів у цей день є сатиричні вози на політичні теми. Майбутній президент США Дональд Трамп потрапив у поле зору німецьких блазнів вже в минулому сезоні, коли ще тільки боровся за висунення своєї кандидатури.