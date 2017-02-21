На знаменитому карнавалі в Німеччині посміються над Трампом (фоторепортаж)
14:44, 21 лютого 2017Світ
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У листопаді в Німеччині за традицією розпочався черговий карнавальний сезон - так звана "п'ята пора року".
Карикатура із зображенням Трампа, яку представлять на знаменитому карнавалі в Німеччині / REUTERS
Сезон триває до вуличного карнавалу, який на цей раз відзначатиметься 23-28 лютого, повідомляє DW.
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Кульмінація традиційно припадає на так званий "скажений понеділок", в нинішньому сезоні - 27 лютого.
Неодмінним атрибутом великих походів у цей день є сатиричні вози на політичні теми. Майбутній президент США Дональд Трамп потрапив у поле зору німецьких блазнів вже в минулому сезоні, коли ще тільки боровся за висунення своєї кандидатури.
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