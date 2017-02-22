Вперше за 187-річну історію "Скотленд-Ярд" очолила жінка

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ Великої Британії.

"Крессіда Дік є винятковим лідером та має чітке бачення щодо майбутнього Міської поліції і розуміння різноманітності громад, яким поліція служить. Я задоволена, що Її Величність погодила мою рекомендацію після ретельного процесу відбору кандидатів, під час якого особливого значення було надано якості керівного складу поліції у цій країні", - заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд.

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Своєю чергою мер Лондона Садік Хан сказав, що Крессіда Дік буде першою жінкою, яка очолюватиме Міську поліцію за її 187-літню історію.

Крессіда Дік почала службу у лондонській поліції у 1983 році. Вона була інспектором Поліції долини Темзи перед тим, як почала займати керівні посади з 2001 року, і зокрема, займала посади, пов'язанні з протистоянням тероризму та екстремізму. Також у 2015 році вона почала працювати у Департаменті закордонних справ і справ Співдружності.