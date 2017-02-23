В ядерному бункері для захисту уряду Британії знайшли плантацію марихуани на мільйон євро (фото)

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Telegraph.

Поліція здійснила рейд на бункер, призначений для захисту уряду на випадок ядерної атаки, в ніч на четвер.

Міністерство оборони Британії більше не є власником бункера, проте сам він ще цілий і двері з захистом від ядерного вибуху на місці.

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Поліція вийшла на нелегальну плантацію завдяки наданій розвідкою інформації. При цьому поліцейським довелося чекати, коли з бункера вийшли люди, оскільки він "майже повністю непроникний".

Після затримання трьох осіб поліцейські скористалися їх ключами, щоб потрапити в бункер. Там у 20 кімнатах було виявлено кілька тисяч рослин на різній стадії дозрівання. Загальна вартість знайденої марихуани – більше мільйона євро.

Трьох чоловіків, знайдених всередині бункера, заарештували за підозрою у вирощуванні марихуани. Ще трьох затриманих зовні, заарештували за підозрою у виробництві марихуани та торгівлі людьми.