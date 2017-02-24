На першого заступника Чуркіна поклали обов'язки постпреда РФ при ООН
06:15, 24 лютого 2017Світ
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Виконуючим обов'язки постійного представника РФ при ООН призначений Петро Іллічов, який до раптової смерті Віталія Чуркіна обіймав посаду його першого заступника.
Петро Ільїн / Фото russiaun.ru
"Петро Іллічов став виконуючим обов'язки постійного представника РФ при ООН", - повідомили в прес-службі російської дипмісії, передає ТАСС.
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Як повідомляв УНІАН, Чуркін, який обіймав посаду постійного представника РФ при ООН з 8 квітня 2006 року, помер 20 лютого, за день до свого 65-річчя. Як повідомили в МЗС, постпред пішов з життя на робочому місці.
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