На першого заступника Чуркіна поклали обов'язки постпреда РФ при ООН

06:15, 24 лютого 2017
Світ
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Виконуючим обов'язки постійного представника РФ при ООН призначений Петро Іллічов, який до раптової смерті Віталія Чуркіна обіймав посаду його першого заступника.

Петро Ільїн / Фото russiaun.ru

"Петро Іллічов став виконуючим обов'язки постійного представника РФ при ООН", - повідомили в прес-службі російської дипмісії, передає ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, Чуркін, який обіймав посаду постійного представника РФ при ООН з 8 квітня 2006 року, помер 20 лютого, за день до свого 65-річчя. Як повідомили в МЗС, постпред пішов з життя на робочому місці.

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Теги: #ООН#Росія