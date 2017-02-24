Адвокат Ле Пен пояснив, чому вона не з’явилася на допит в поліцію: прийде "у правильний час"

Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив у п'ятницю, 24 лютого, адвокат Ле Пен Родольф Босселю.

Допит мав відбутися 22 лютого та стосуватися справи про фіктивне працевлаштування співробітників апарату партії на посади помічників депутата Європарламенту.

Як зазначив Босселю, його клієнтка з'явиться на допит "у правильний час" - після завершення президентських виборів у Франції, другий тур яких має відбутися в травні цього року. За словами адвоката, Ле Пен таким чином не намагається перешкодити правосуддю. "Це просто перешкоджання несправедливості, яка чиниться стосовно неї, коли проводяться штучні та поспішні допити за два місяці до виборів, у самий розпал президентської кампанії", - зазначив адвокат, цитує агентство dpa.

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Видання зазначає, що за даними соціологічних опитувань, Ле Пен має високі шанси вийти в другий тур президентських виборів у Франції, однак в ньому вона суттєво програє як Еммануелю Макрону, так і Франсуа Фійону.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією іноземних ЗМІ, французька поліція взяла під варту охоронця і голову передвиборного штабу кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів ЄС.

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) раніше встановило, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Гризе і охоронець Тьєрі Лежье були фіктивно найняті в якості помічників європарламентаря. Грізе заробила 298,5 тис. євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня. Заробіток Леж'е в розмірі 41,5 тис. євро необхідно повернути до 28 лютого.