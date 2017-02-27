Росія відправила до берегів Сирії фрегат з окупованого Криму - Reuters

Там він приєднається до ВМС РФ, розгорнутих поблизу узбережжя Сирії, передає Reuters з посиланням на російське джерело.

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Джерело не надало детальнішої інформації, проте воно нібито було очевидцем того, як корабель залишив причал у Севастополі.

Фрегат "Адмірал Григорович" перебував у Середземному морі в листопаді 2016-го року у складі військово-морської оперативної групи РФ. Там він завдавав ударів крилатими ракетами по нібито позиціях ІДІЛ.

Раныше британські збройні сили супроводжували російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" під час переходу поблизу Великобританії, де він йшов з Сирії.