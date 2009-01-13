Росія відновить співпрацю з НАТО, якщо США вибачаться

Росія готова відновити співпрацю з НАТО у військовій сфері у випадку, якщо США пояснять причини розриву відносин і вибачаться за це.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявив заступник начальника генерального штабу РФ Анатолій НОГОВІЦИН.

За словами представника генштабу, не Москва була ініціатором припинення відносин у військовій сфері, а саме Вашингтон, який вимагав від НАТО розриву контактів із Росією.

"США поклали на нас відповідальність за події в Південній Осетії, звинувативши в розв`язуванні агресії проти Грузії та непропорційному застосуванні сили в ході операції з примушення Тбілісі до миру, хоча самі чудово знали, хто насправді агресор", - сказав А.НОГОВІЦИН.

При цьому він додав, що позиція Міноборони й генштабу повністю відповідає офіційній позиції Росії, викладеній главою МЗС Сергієм ЛАВРОВИМ.

Як повідомлялося раніше, 2 грудня 2008 року Північноатлантичний альянс прийняв рішення відновити політичний діалог із Росією на вищому рівні, який було перервано під час війни в Південній Осетії.