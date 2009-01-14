У секторі Газа залишаються близько 300 громадян України

У зоні палестино-ізраїльського конфлікту у секторі Газа перебуває близько 300 українців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на дані посольства України в Державі Ізраїль.

За інформацією посольства, станом на 12 січня ц.р., додатково 191 громадянин України виявив бажання бути евакуйованим з території Сектору Газа (52 дорослих та 139 дітей).

Посольство України в Ізраїлі підтримує постійний зв’язок з ізраїльськими військовими та державними установами, представництвами міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Червоного Хреста, та дипмісіями інших держав з метою всебічного аналізу поточної ситуації та визначення прийнятних часу й умов для організації і здійснення чергового етапу евакуації.

За оцінкою української дипустанови, в найближчі дні очікується здійснення багатонаціональної евакуаційної операції іноземних громадян. У цьому контексті українська дипустанова розглядає можливість про подальше відправлення евакуйованих громадян України рейсовими літаками на Батьківщину.

Також Посольство України в Державі Ізраїль повідомляє, що тіла загиблих раніше громадянки України Аль-Жар Альбіни Володимирівни та її сина, залишаються під завалами будинку, оскільки в умовах постійних бойових дій немає можливості розпочати пошуки з застосуванням важкої спецтехніки.

Ситуація в Секторі Газа продовжує перебувати на постійному контролі в Посольствах України в Державі Ізраїль, АРЄ, Представництві України при Палестинській Національній Адміністрації та в ДКС МЗС України.