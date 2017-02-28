Підозрювані у вбивстві брата Кім Чен Ина втекли в РФ – ЗМІ

10:34, 28 лютого 2017
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Москва відмовила Південній Кореї у дозволі на перехоплення злочинців на території Росії.

ЗМІ повідомляють, що РФ відмовила у переслідуванні підозрюваних у вбивстві / Twitter/ takashirokun1

Четверо підозрюваних у вбивстві брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина – Кім Чон Нона, які є громадянами КНДР покинули Малайзію, скориставшись авіарейсами через Джакарту, Дубай, Москву і Владивосток. Про це повідомляє газета "Чунан ільбо".

Видання повідомляє, що малайзійські поліцейські пізніше встановили, що кінцевим пунктом підозрюваних у вбивстві є Владивосток.

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При цьому РФ відмовила Південній Кореї у дозволі на перехоплення злочинців, хоч прохання було спрямовано заздалегідь. Дипломатичні джерела у Сеулі повідомили, що спецслужби в терміновому порядку просили російську сторону затримати підозрюваних.

"Проте російська сторона не виконала це прохання і дозволила підозрюваним покинути країну", - додало джерело.

Як повідомляв УНІАН, брат північнокорейського лідера помер в аеропорту Куала-Лумпура після того, як йому накинули на голову отруєну хустку. У вбивстві брали участь дві жінки. Одна відвернула увагу Кім Чон Нама, а інша позаду накинула хустку.

Підозрюваних з паспортами Індонезії і В'єтнаму слідчі затримали відразу. У поліції також повідомили про затримання 46-річного жителя Північної Кореї по імені Ри Чон Чхоль. Серед підозрюваних також північнокорейський дипломат і співробітник авіакомпанії з КНДР.

Крім того, в розшук оголошені четверо чоловіків, яких підозрюють у причетності до цього вбивства, проте вони, ймовірно, вже покинули Малайзію. Влада Малайзії не стверджує, що КНДР здійснила це вбивство, проте, за їх словами, за ним виразно стоять громадяни Північної Кореї.

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Теги: #Росія#КНДР#Кім