Україні щоб вижити необхідно витрачати на армію і безпеку 5% ВВП - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після церемонії складення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна сьогодні у столиці.

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«Якщо ми хочемо вижити як нація, як народ, як держава, маємо витрачати на Збройні сили та безпеку 5% ВВП – як це не обтяжливо і важко для бюджету, для економіки, для соціальної сфери», - заявив він.

"Якщо дивитися на ці витрати у масштабі світових цін на зброю й техніку; якщо порівнювати наш військовий бюджет з аналогічними видатками інших країн, то очевидно, що ми діємо в умовах обмеженого і дуже скромного фінансового ресурсу", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко заявив, що в наступному році на закупівлю і ремонт озброєння для української армії планується витратити близько 11 млрд грн. Також, Петро Порошенко повідомив, що протягом поточного року Збройні сили України отримали близько 2 тис. одиниць озброєння та військової техніки.