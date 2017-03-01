Комісія ООН звинуватила армію Асада та Росію в умисних ударах по лікарнях в Алеппо

Таких висновків дійшла Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій у Сирії. Звіт комісії опублікувала Рада ООН з прав людини у середу, 1 березня, як повідомляє DW.

Особливо жорстко засудила комісія атаку на гуманітарний конвой, внаслідок якої загинули 15 осіб, а сирійське населення не отримало важливих гуманітарних вантажів. Відповідальність за цю атаку комісія покладає на авіацію армії президента Сирії Башара Асада.

Читайте такожПравозахисники звинуватили Асада в застосуванні хімічної зброї у Алеппо

Різним повстанським угрупованням комісія у звіті закидає обстріли житлових кварталів у західній частині Алеппо. Внаслідок обстрілів десятки цивільних загинули або зазнали поранень, серед них - жінки і діти.

Комісія при Раді ООН з прав людини розслідує злочини в Сирії, починаючи з 2011 року. Розслідування щодо можливих воєнних злочинів під час боїв за Алеппо Рада ООН з прав людини доручила комісії в жовтні минулого року.

Представники комісії нададуть повний список підозрюваних у воєнних злочинах у сирійській війні органу ООН, який займатиметься розслідуванням та притягненням до відповідальності винних у найбільших злочинах в Сирії. Про це заявив Пауло Пінейро, голова комісії. Такий орган в даний момент перебуває в процесі формування в Женеві.

Пінейро заявив, що причетність російських військ до конкретних злочинів комісія розслідуватиме детальніше, оскільки наразі відсутні конкретні докази, коли бомбардування здійснювали сирійські, а коли - російські літаки.

Нагадаємо, після важких боїв за східну частину Алеппо наприкінці грудня 2016 року сторони конфлікту дійшли згоди щодо евакуації цивільних та повстанців за межі міста. Успіх наступу урядових військ значною мірою був спричинений підтримкою російської авіації.