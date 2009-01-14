Газпром заперечує, що в нього закінчується газ

Росія має достатньо газу для забезпечення постачань споживачам Європи, підземні сховища заповнені вище за планові рівні, заявив журналістам офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"Заява української сторони про те, що Російська Федерація і "Газпром" не мають достатньою кількості природного газу для відновлення транзиту європейським споживачам, явно розраховано на людей далеких від газової промисловості, таких, що геть забули уроки економічної географії. Росія як ніяка інша країна в світі багата на корисні копалини і особливо природний газ. У Росії - найбільші в світі доведені запаси газу, близько 48 трильйонів кубометрів (більше 27% світових запасів)", - сказав він.

"Ми в будь-який момент готові відновити постачання в повному обсязі, щойно Україна забезпечить для цього можливості транзиту", - наголосив Купріянов.

РІА «Новости»