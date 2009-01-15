Ізраїль вибачився перед ООН за обстріл її будівлі
Пан Гі Мун висловив свій протест
Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак вибачився перед генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном за обстріл ізраїльськими військами будівлі ООН у секторі Газа, повідомив сам генсек ООН.
Будівля, в якій ховалися близько 700 палестинців, була обстріляна двічі, троє співробітників ООН дістали поранення, повідомляє Газета.руз посиланням на Reuters .
Пан Гі Мун, перебуваючи з візитом в Ізраїлі з метою припинення вогню в Газі, назвав кількість жертв від ізраїльської агресії такою, яка досягла «неприйнятного рівня».
«Я висловив свій протест і обурення міністрам оборони і закордонних справ і зажадав пояснень, – сказав він. – Міністр оборони сказав мені, що це була помилка і що він ставиться до неї дуже серйозно. Він запевнив мене, що будівлям і персоналу ООН віддадуть особливу увагу і напади на них не повторяться».