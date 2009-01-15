Ізраїль вибачився перед ООН за обстріл її будівлі

Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак вибачився перед генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном за обстріл ізраїльськими військами будівлі ООН у секторі Газа, повідомив сам генсек ООН.

Будівля, в якій ховалися близько 700 палестинців, була обстріляна двічі, троє співробітників ООН дістали поранення, повідомляє Газета.руз посиланням на Reuters .

Пан Гі Мун, перебуваючи з візитом в Ізраїлі з метою припинення вогню в Газі, назвав кількість жертв від ізраїльської агресії такою, яка досягла «неприйнятного рівня».

«Я висловив свій протест і обурення міністрам оборони і закордонних справ і зажадав пояснень, – сказав він. – Міністр оборони сказав мені, що це була помилка і що він ставиться до неї дуже серйозно. Він запевнив мене, що будівлям і персоналу ООН віддадуть особливу увагу і напади на них не повторяться».