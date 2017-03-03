Повторно звільнену Пальміру показали з висоти пташиного польоту (відео)

В мережі опубліковано відео, на якому показуються кадри звільненої Пальміри.

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Він пролітає над амфітеатром в Пальмірі і над іншими будівлями комплексу стародавніх споруд. На відео також зняті околиці Пальміри.

Війська Сирії 1 березня взяли історичну цитадель в Пальмірі — замок, який височить над західними районами міста. Після цього на околицях Пальміри тривали бої. Урядова армія при підтримки ВКС Росії почала операцію зі звільнення міста після того, як вона зайняла стратегічно важливу висоту на південному сході від Пальміри.