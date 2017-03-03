Польський євродепутат назвав жінок "слабшими та менш розумними" від чоловіків

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Євродепутат від Польщі Януш Корвін-Мікке образив жінок, заявивши, що вони повинні заробляти менше за чоловіків.

Такі слова обурили присутніх депутаток Європарламенту.

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Представниця Іспанії Гарсії Перес заявила, що перебуває у сесійній залі, щоб захищати права європейських жінок від таких як Корвін-Мікке.

Раніше Януш Корвін-Мікке вже відрізнявся подібною поведінкою: расистськими заявами, нацистськими привітаннями, антиукраїнськими заявами та візитом до окупованого Криму.

Нині йому загрожує штраф.