Ізраїль знищив трьох військових керівників ХАМАС

15 січня в результаті ракетного обстрілу Ізраїлем сектора Газу було убито троє високопоставлених членів керівництва ХАМАС.

Авіаударом були ліквідовані міністр внутрішніх справ палестинського уряду Саїд Сіам, керівник служби безпеки ХАМАС Салах Абу Шракх і глава військового крила ХАМАС Махмуд Ватфах.

Ізраїльські військові визнали факт авіаудару по будинку, де в той час перебував Сіам - третя людина в ієрархії ХАМАС в секторі Газа і фактичний глава всього апарату безпеки в анклаві.

Разом з ними загинули брат Сіамі та його син, ще 25 осіб поранені.