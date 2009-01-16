Суддя дозволив Обамі згадати Бога під час присяги

У четвер, 15 січня, федеральний суддя відмовив групі атеїстів і агностиків у їх вимозі прибрати з інаугураційної клятви президента США слова "і хай допоможе мені Бог", повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Президентську клятву повинен засвідчити голова Верховного суду США Джон Робертс. Федеральний районний суддя Реджі Волтон ухвалив рішення не вимагати у нього виключення слова "Бог" з тексту присяги, як того вимагала група невіруючих на чолі з Майклом Ньюдоу.

Вважається, що вперше слова " і хай допоможе мені Бог " до тексту присяги з 35 слів, який занесений в Конституцію США, додав Джордж Вашингтон на своїй інавгурації 1789 року. З того часу багато президентів також промовляли ці слова під час клятви. Обраний президент США Барак Обама вже повідомив Робертсу, що хотів би завершити ними своє виголошення присяги.

Раніше Ньюдоу вже програвав аналогічні позови перед церемоніями вступу на посаду Джорджа Буша-молодшого. Також йому не вдалося вилучити слова "під Богом" з тексту клятви вірності американському прапору. На думку атеїста, згадка Бога під час виголошення президентом присяги порушує Конституцію США.