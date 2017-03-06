Фійон заявив, що його не змусять вийти з президентських перегонів

У телевізійному інтерв'ю Фійон сказав, що ніхто не змусить його відступити, особливо після того, як він переміг на праймеріз в листопаді, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Читайте такожУ будинку кандидата в президенти Франції Фійона пройшли обшуки

Між тим, партійні лідери збираються зустрітися в понеділок щоб вирішити, як їм поводитися далі.

Виборчу кампанію кандидата від республіканців істотно похитнув фінансовий скандал: Фійона підозрюють у тому, що він влаштував на роботу власну дружину і платив їй зарплату за послуги, які вона насправді не надавала. Сам Фійон і його дружина заперечують всі звинувачення.

У неділю в Парижі пройшов масштабний мітинг прихильників Франсуа Фійона, на який зібралися десятки тисяч людей.