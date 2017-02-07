Півтори тисячі акціонерів Facebook хочуть виключити Цукерберга із ради директорів

Низка акціонерів Facebook хочуть виключити CEO компанії Марка Цукерберга з ради директорів, повідмляє видання Venturebeat.

Як зазначає видання, петицію підписало близько 1,5 тис. акціонерів Facebook. На думку акціонерів незалежний голова зможе краще здійснювати контроль над керівництвом компанії, удосконалювати корпоративне управління і проводити політику, спрямовану на інтереси акціонерів.

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Як зазначає видання, петицію підписало близько 1,5 тис. акціонерів Facebook.

Однак, можливість виключення Цукерберга є малоімовірною, адже він є одним з найбільших акціонерів і може заблокувати подібну ініціативу, крім того, за рік правління Цекурберга компанія за підсумками минулого року показала хороші фінансові результати та акції її виросли.

Як повідомляв УНІАН раніше, Facebook разом з французькими ЗМІ запустили проект по боротьбі з розповсюдженням неправдивих новин напередодні президентських виборів.