Рада ЄС ухвалила посилення контролю на зовнішніх кордонах

Рада прийняла постанову про внесення змін в Шенгенський кодекс про кордони, щоб посилити контроль щодо відповідних баз даних на зовнішніх кордонах. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

У прес-службі зазначили, що зміни зобов'язують держав-членів проводити систематичні перевірки щодо відповідних баз даних по всім особам, у тому числі тих, хто користується правом вільного пересування у відповідності з законодавством ЄС (тобто громадян і членів їх сімей, які не є громадянами ЄС ЄС), коли вони перетинають зовнішні кордони".

Читайте такожПрезидент Єврокомісії Юнкер представив п'ять сценаріїв щодо майбутнього ЄС

Законодавчі зміни стосуються всіх зовнішніх кордонів (авіаційні, морські та сухопутні) та контролю як на в'їзді, так і на виїзді з ЄС.

"Перевірки повинні дозволити державам-членам переконатися в тому, що ці особи не становлять загрози громадському порядку, внутрішній безпеці або громадському здоров'ю", - сказано в повідомленні.

Однак, якщо систематична перевірка баз даних може привести до уповільнення транспортних потоків на кордоні з морським або наземним транспортом, держави-члени мають право проводити тільки цільові перевірки щодо баз даних, за умови, що це не призведе до ризиків, пов'язаних з внутрішньою безпекою, міжнародними відносинами держав-членів або не буде представляти загрозу для здоров'я населення.

Щодо повітряних кордонів держави-члени можуть тільки проводити цільові перевірки за базами даних протягом перехідного періоду 6 місяців з моменту вступу в силу правил. Цей строк може бути продовжено до 18 місяців, у виняткових і конкретних випадках, коли є інфраструктурні труднощі, що вимагають більш тривалого періоду часу, щоб внести необхідні зміни.

Рада ЄС та Європейський парламент тепер повинні підписати прийняті правила. Підписаний текст буде опубліковано в офіційному журналі ЄС і вступить в силу в протягом 20 днів з дня публікації.

Як повідомлялося, загальний потік біженців в ЄС скоротився. За перші два тижні 2017 року Європу прибутку 2876 біженців, більшість - в Греції та Італії. За перші 14 діб 2016 року ця цифра склала 23664 біженця.