Медведєв про претензії Білорусі щодо цін на газ в ЄврАзЕс: тут насильно ніхто нікого не тримає

Як передає кореспондент УНІАН, про це Медведєв сказав на засіданні Євразійської міжурядової ради в Бішкеку.

«Якщо вже цю тему було порушено, скажу два слова про газ. Давайте прямо, без натяків: якби деякі країни, які присутні тут, не входили до складу нашого союзу чи, уявімо собі, вийшли зі складу союзу, вони купували б зараз газ за європейськими цінами – близько 200 доларів за тисячу кубометрів. От і все», - сказав Медведєв.

«І не треба нічого доводити, вправлятися в підрахунках. Все було б значно дорожче. Про це треба пам'ятати, коли приймаються рішення, які блокують або гальмують нашу інтеграцію. Зрештою, тут насильно ніхто нікого не тримає. Ми це з вами розуміємо, ми добровільно все це створили», - наголосив він.

Своєю чергою прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков різко розкритикував хід реалізації інтеграційних процесів на просторі Євразійського економічного союзу.

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«Ми поставили завдання реалізувати фундаментальність свободи руху товарів, послуг, капіталу і робочої сили, що є базисом нашого економічного союзу. Змушені констатувати, що створюються щораз нові перешкоди і бар'єри», - заявив Кобяков.

«Гаразд, нехай буде поки що різниця в цінах на газ. Ми домовилися при підписанні договору про Євразійський економічний союз, що вона буде поступово ліквідована до 2025 року. Але чому ця різниця так різко зростає не на 1%, не на 5% і навіть не на 10%? А різниця в цінах між Білоруссю та Російською Федерацією зросла з 38% на початку 2014-го до 110% у 2016 році. Чому після створення ЄАЕС замість поступового скорочення різниця стала майже втричі вищою? Яка свобода руху товарів, послуг, капіталу і робочої сили тут може бути?» - заявив він.

При цьому Кобяков наголосив, що російські партнери чудово обізнані, що 96% електроенергії в Білорусі виробляється з російського природного газу.

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«Як у такій ситуації можна конкурувати на спільному ринку? Білорусь згодна рухатися вперед, але ми проти того, щоб вдавати, що ми рухаємося вперед», - сказав він.

Як повідомлялося, нафтогазовий спір між РФ і Білоруссю триває з початку 2016 року, коли Мінськ заявив про несправедливість ціни на російський газ і в односторонньому порядку став платити за нього за нижчою ціною.

Росія, у свою чергу, заявила про зниження безмитних поставок нафти до Білорусі, пов'язавши це як з недоплатою за газ, так і з недопоставками нафтопродуктів до РФ.

У жовтні минулого року сторони, не заглиблюючись у подробиці, оголосили про досягнення компромісу. Однак спір залишається відкритим і досі.