Японія передала Малайзії відбитки пальців вбитого брата Кім Чен Ина - ЗМІ

Як пише малайзійське видання The Star Online з посиланням на агентство Kyodo, дана інформація була отримана в 2001 році в міжнародному аеропорту Наріта, коли він намагався в'їхати до Японії за підробленим паспортом. Кім Чен Нам тоді заявив, що метою його поїздки є відвідування «Діснейленда» в Токіо.

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Очікується, що передана Японією інформація дозволить підтвердити особистість Кім Чен Нама, вбитого в аеропорту Куала-Лумпура. Відзначається, що родичі Кім Чен Нама відмовилися надати малайзійській поліції зразки ДНК, які допомогли б його ідентифікувати.

Сприяння також надають США та інші країни, які допомагають у розслідуванні або надають захист членам родини Кім Чен Нама.

Разом з тим, влада Японії офіційно інформацію про передачу Малайзії даних про брата лідера Північної Кореї коментувати відмовилися, повідомляє ТАСС. «Йде слідство, і ми хотіли б ухилитися від коментарів», - заявив на прес-конференції генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга.

Нагадаємо, 26 лютого, міністр охорони здоров'я Малайзії Субраманіам Сатхасівам повідомив, що Кім Чен Нам помер "від сильного паралічу" через 15-20 хвилин після того, як був отруєний газом VX нервово-паралітичної дії - найтоксичнішим із коли-небудь штучно синтезованих речовин, які застосовуються в хімічну зброю.

Влада Малайзії також вважають, що вбивство Кім Чен Нама, яке було скоєно в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура 13 лютого, організовано Північною Кореєю. У цій справі проходять 10 підозрюваних, четверо з них були затримані протягом декількох днів після вбивства.